Eski Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın kızı vefat etti

Cenazeye Hilal Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Kaymakam Efe Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

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