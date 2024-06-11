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        Eski Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın kızı vefat etti

        Eski Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 44 yaşında yaşamını yitiren kızı Hilal Sarı'nın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:20
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        Eski Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın kızı vefat etti
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        Eski Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 44 yaşında yaşamını yitiren kızı Hilal Sarı'nın cenazesi, toprağa verildi.

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hilal Sarı'nın cenazesi, Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyündeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

        Daha sonra Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hilal Sarı'nın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Hilal Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Kaymakam Efe Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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