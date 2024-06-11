Eski Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın kızı vefat etti
Eski Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 44 yaşında yaşamını yitiren kızı Hilal Sarı'nın cenazesi, toprağa verildi.
Eski Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 44 yaşında yaşamını yitiren kızı Hilal Sarı'nın cenazesi, toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hilal Sarı'nın cenazesi, Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyündeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Daha sonra Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hilal Sarı'nın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Hilal Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Kaymakam Efe Kılıç ve vatandaşlar katıldı.
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