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        Amasya'da lise öğrencileri boyalı elleriyle Filistin bayrağı oluşturarak İsrail'e tepki gösterdi

        Amasya'da, Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına boyalı elleriyle Filistin bayrağı oluşturarak tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:57
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        Amasya'da lise öğrencileri boyalı elleriyle Filistin bayrağı oluşturarak İsrail'e tepki gösterdi
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        Amasya'da, Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına boyalı elleriyle Filistin bayrağı oluşturarak tepki gösterdi.

        Öğrenciler, okulun bahçesinde hazırlanan beyaz panoya, siyah, kırmızı ve yeşil boyaya batırdıkları elleriyle iz bırakarak Filistin bayrağı oluşturdu.

        Alınlarında Osmanlı Devleti arması bulunan, ellerinin üzerine ay-yıldız simgesi çizen öğrenciler, Filistin bayrağının önünde ellerini göğüslerine koyarak saygı duruşunda bulundu.

        Türk milletinin her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alacağını vurgulayan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili fotoğraflar da taşıdı.

        Okul müdürü Adem Aslan, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e yönelik yok etme saldırıları, çocuk, yaşlı, kadın demeden insanları öldürmesi karşısında öğrencilerinin duyarsız kalamadıklarını söyledi.

        İlk dönem düzenlenen kermesle Filistin ve Gazze'ye destek verdiklerini dile getiren Aslan, "Bugün ise öğrencilerimiz, Filistin bayrağı oluşturma çalışması yaptı. Hepsinin duyarlılığına teşekkür ediyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Bugünkü çalışmamızdaki amacımız, Filistin'deki acı ve zulmü dünyaya haykırmak; öğrencilerimiz yoluyla insanları acı ve zulme duyarsız kalmamaya davet etmekti." ifadelerini kullandı.

        10. sınıf öğrencisi Merve Kaya ise Gazze’de yaşananlardan çok etkilendiklerini belirterek, dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen caniliğe, vahşete ve katliama "dur" dediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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