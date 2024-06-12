Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Valisi Doruk'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'a ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'a ziyarette bulundu.
Yılmaz, Valilik ziyaretinde polis tören mangası tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Doruk'tan brifing aldı.
Ziyarette, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali açılış töreni için geldiği kentte çeşitli programlara katılacak.
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