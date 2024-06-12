Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Valisi Doruk'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali açılış töreni için geldiği kentte çeşitli programlara katılacak.

Ziyarette, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da yer aldı.

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