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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Valisi Doruk'u ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:35
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Valisi Doruk'u ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'a ziyarette bulundu.

        Yılmaz, Valilik ziyaretinde polis tören mangası tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Doruk'tan brifing aldı.

        Ziyarette, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da yer aldı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali açılış töreni için geldiği kentte çeşitli programlara katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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