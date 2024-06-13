Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da polis, sahte para ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da polis, sahte para ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazar yeri, banka ve PTT şubelerinde vatandaşlara, içeriğinde sahte parayı tanımalarını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

        Broşürlerde ayrıca, alışveriş sırasında paranın gerçek olup olmadığının kontrolü, kurbanlık alışverişi, telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişte dikkat edilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

        Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ihbarda bulunması konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Milli coşku
        Milli coşku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Amasya İl Başkanlığında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Amasya İl Başkanlığında konuştu:
        Amasya'da 'Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi
        Amasya'da 'Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi
        CHP Genel Başkanı Özel, Amasya'da vatandaşlara hitap etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, Amasya'da vatandaşlara hitap etti:
        Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, emekli maaşının asgari ücrete çıkarılm...
        Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, emekli maaşının asgari ücrete çıkarılm...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Valisi Doruk'u ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Valisi Doruk'u ziyaret etti
        Amasya'da lise öğrencileri boyalı elleriyle Filistin bayrağı oluşturarak İs...
        Amasya'da lise öğrencileri boyalı elleriyle Filistin bayrağı oluşturarak İs...