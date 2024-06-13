Amasya'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği sağlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri, Amasya'daki özel eğitim okullarına teslim edildi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törene Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ile kentteki özel eğitim uygulama ve meslek okullarının öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Program öncesi özel öğrenciler, kendi aralarında futsal maçı yaptı, ardından penaltı kullandı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özel çocuklarla futsal müsabakası düzenledik. Onlarla beraber eğleniyoruz. Sayın Bakanımızın göndermiş olduğu hediyelerimiz, malzemelerimiz var, onları da dağıtacağız." dedi.