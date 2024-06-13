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        Amasya'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği sağlandı

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri, Amasya'daki özel eğitim okullarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:11
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        Amasya'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği sağlandı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri, Amasya'daki özel eğitim okullarına teslim edildi.

        Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törene Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ile kentteki özel eğitim uygulama ve meslek okullarının öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Program öncesi özel öğrenciler, kendi aralarında futsal maçı yaptı, ardından penaltı kullandı.

        Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özel çocuklarla futsal müsabakası düzenledik. Onlarla beraber eğleniyoruz. Sayın Bakanımızın göndermiş olduğu hediyelerimiz, malzemelerimiz var, onları da dağıtacağız." dedi.

        Programa katılan beden eğitimi öğretmeni Gökhan Kaya da özel eğitim uygulama okullarına spor malzeme desteği verildiğini, program kapsamında öğrencilerin futsal oynamasını da sağladıklarını söyledi.

        Programda daha sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde spor malzemesi, 6 özel eğitim okulu yöneticine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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