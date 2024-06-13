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        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:19
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        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.İ. (45) yönetimindeki 34 DB 6155 plakalı otomobil, İstanbul-Merzifon kara yolu Akören köyü yakınlarında bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan G.İ. (43) ve H.İ. (5) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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