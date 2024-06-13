Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.İ. (43) ve H.İ. (5) yaralandı.

M.İ. (45) yönetimindeki 34 DB 6155 plakalı otomobil, İstanbul-Merzifon kara yolu Akören köyü yakınlarında bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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