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        Jandarma Amasya'da dronla da trafik denetimi yapacak

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bayram tatili boyunca trafikte güvenle seyredebilmeleri için bayram tatili boyunca dronla da denetim yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:43
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        Jandarma Amasya'da dronla da trafik denetimi yapacak
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bayram tatili boyunca trafikte güvenle seyredebilmeleri için bayram tatili boyunca dronla da denetim yapacak.

        Jandarma ekipleri, yapılan denetimlerle Kurban Bayramı dolayısıyla oluşacak trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

        Trafikte can kayıpları ve yaralanmaları önleyebilmek, vatandaşların güvenle seyahat etmelerine, bayramlarını huzurlu şekilde geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla il genelinde trafik jandarması timleri tarafından dronla da denetim gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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