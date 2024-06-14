Jandarma Amasya'da dronla da trafik denetimi yapacak
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bayram tatili boyunca trafikte güvenle seyredebilmeleri için bayram tatili boyunca dronla da denetim yapacak.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bayram tatili boyunca trafikte güvenle seyredebilmeleri için bayram tatili boyunca dronla da denetim yapacak.
Jandarma ekipleri, yapılan denetimlerle Kurban Bayramı dolayısıyla oluşacak trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.
Trafikte can kayıpları ve yaralanmaları önleyebilmek, vatandaşların güvenle seyahat etmelerine, bayramlarını huzurlu şekilde geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla il genelinde trafik jandarması timleri tarafından dronla da denetim gerçekleştirilecek.
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