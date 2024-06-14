Amasya'da 56 binden fazla öğrenci karne heyecanı yaşadı
2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya'da 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya'da 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Amasya merkezde 3 bin 311 okul öncesi, 7 bin 903 ilkokul, 7 bin 918 ortaokul, 7 bin 731 lise olmak üzere toplam 26 bin 863 öğrenci karne aldı.
İl genelinde ise okul öncesinde 6 bin 711, ilkokulda 16 bin 729, ortaokulda 16 bin 856, lise de 15 bin 744 olmak üzere toplam 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.
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