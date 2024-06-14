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        Amasya'da 56 binden fazla öğrenci karne heyecanı yaşadı

        2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya'da 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:47
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        Amasya'da 56 binden fazla öğrenci karne heyecanı yaşadı
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        2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya'da 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Amasya merkezde 3 bin 311 okul öncesi, 7 bin 903 ilkokul, 7 bin 918 ortaokul, 7 bin 731 lise olmak üzere toplam 26 bin 863 öğrenci karne aldı.

        İl genelinde ise okul öncesinde 6 bin 711, ilkokulda 16 bin 729, ortaokulda 16 bin 856, lise de 15 bin 744 olmak üzere toplam 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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