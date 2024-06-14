Amasya'da D-100 kara yolunda ağır vasıta araçların geçişine kısıtlama uygulanacak

Amasya Valiliği, 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin D-100 kara yolunu kuflanmalarına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran Cuma günü saat 06.00 ila 16 Haziran Pazar günü saat 05.00 arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren İstanbul istikametine seyirlerine alınan karar doğrultusunda kısıtlama getirildiği belirtildi.