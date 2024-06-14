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        Taşova'da 3 bin 657 öğrenci karne aldı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:15
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        Taşova'da 3 bin 657 öğrenci karne aldı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Taşova ilçesinde 29 okulda 3 bin 657 öğrenciye 424 öğretmenle eğitim verildiğini anlatan Tümer, "Bakanlığımızın eğitim politikaları çerçevesinde ve Kaymakamlığımızın da desteğiyle elimizden gelen gayreti gösterdik. Hem akademik, sportif hem de sosyal, kültürel olarak başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlere ancak çok çalışarak ulaşabiliriz. Memleketimizin geleceğinin daha iyi olmasını istiyorsak bunun yolu eğitimden geçmektedir. Bizler de bu düşünce ile çalışmaktayız. Tüm eğitim camiamıza iyi tatiller diliyorum." dedi.

        Karne dağıtım törenine Kaymakam Efe Kılıç ile öğrenciler ve velileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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