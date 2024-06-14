Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamza Erbaş'ın kullandığı 05 HH 929 plakalı otomobil, Sarıalan köy yolunda Hüseyin Kaya idaresindeki 54 UE 240 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Nursel Özkan, Dilek Durmuş, Damla Çam, Sezer Çam ve Ercan Öz, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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