Amasya'da kiraz teşvik yarışması düzenlendi

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği tarafından Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen yarışmada İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, yarışmanın teknik detayları, kriterleri ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Vali Yılmaz Doruk, buradaki konuşmasında, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde her yıl coğrafi işaretli ürünlerinden kirazın tanıtımını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Amasya'nın 8 bin 500 yıllık tarihiyle 14 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğuna işaret eden Doruk, "Tarımsal ürün çeşitliliği ve hasılası bakımından da Türkiye'de öne çıkmaktadır. Tarımsal üretiminde öne çıkan ürünlerimizden kirazımızda bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte beklenmektedir. Amasya'mıza bu üretimle sadece geçen yıl 1,1 milyar liralık ekonomik katkı sağlanmıştır." dedi. Ekonomik katma değerini artırmak için aroması, kalibresi, tadıyla üstün olan "0900" cinsi kirazın "Amasya kirazı" olarak coğrafi işaretle tescillendiğini anlatan Doruk, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2020-2022 yıllarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı, İl Özel İdaremiz ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin desteklediği, toplam tutarları 2,1 milyon lira olan projelerle 61 bin 700 fidandan oluşan 1234 dekar kiraz bahçesi tesis etmiştik. Üreticilerimiz de kirazımızı daha kaliteli ürettiklerinde hem kendi gelirleri çoğalacak hem de Amasya kirazımızın pazar payı ile bilinirliği artacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem kiraz üreticilerimize hem de diğer çiftçilerimize devletimizin destekleri artarak devam edecektir."