Amasya'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Ailesiyle mezarlık ziyaretine giden M.S'nin kullandığı 05 FL 779 plakalı otomobil, mezarlık içinde ilerlediği yoldan alt taraftaki yola devrilerek ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra beraberindeki eşi O.S. ile çocukları K.S, B.S. ve A.B.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.