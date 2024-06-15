Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Ankara-Samsun kara yolu Amasya geçişinde trafik önlemleri artırıldı

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara-Samsun kara yolu Amasya geçişinde trafik önlemleri artırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

        Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Merzifon'da trafik durma noktasına geldi.

        Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

        Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmede bulunuyor.

        Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede önlem alan ekipler, trafik akışını kesintiye uğramadan sağlamaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Amasya'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da kiraz teşvik yarışması düzenlendi
        Amasya'da kiraz teşvik yarışması düzenlendi
        Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret
        Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Taşova'da 3 bin 657 öğrenci karne aldı
        Taşova'da 3 bin 657 öğrenci karne aldı
        Amasya'da D-100 kara yolunda ağır vasıta araçların geçişine kısıtlama uygul...
        Amasya'da D-100 kara yolunda ağır vasıta araçların geçişine kısıtlama uygul...