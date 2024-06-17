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        Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi

        Amasya'da son iki yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de yavrularını aynı bölgede büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:00
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        Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi
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        Amasya'da son iki yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de yavrularını aynı bölgede büyütüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında gözlem ve izleme faaliyetleri devam ediyor.

        Bu yıl Amasya'da önceki dönemlerde üreme kaydı bulunan, geçmiş yıllarda ve izleme esnasında yeni yuvaların yapıldığı belirlenen alanlarda telli turnaları izleme çalışması, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve teknik görevlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yavru büyütme dönemindeki telli turnalar, yavrular ile önceki yılın yavrusunun, ekiplerce takip edilerek büyüdükleri gözlemlendi.

        Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yıllarındaki kayıtlarını içeren ve ​2019'da yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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