Amasya'da polis çocukları siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve çocukları düzenlediği siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi.

Bir Alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte farklı yaş gruplarına yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi gösterdiği yarışmada, siber zorbalık, bağımlılık, güvenli internet kullanımı gibi konularda soruların katılımcılar tarafından cevaplanması istendi.

Yarışmayı başarıyla tamamlayan çocuklara Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Polis, çocuklara oyun platformlarında kişisel bilgilerini paylaşmamaları, tanımadıkları kişilerle iletişime geçmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Kızı ve oğluyla yarışmaya katılan Selçuk Yurt, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocukları ve gençleri bilgilendirmelerini destekliyorum." dedi.

Tüm sorulara doğru cevaplayan 10 yaşındaki Yiğit Mirza Baykar da güzel bir yarışma olduğunu dile getirerek, "Hepsi güzeldi, kolaydı bazıları. Çocukların öğrenmesi için iyi bir etkinlik yapmışlar." diye konuştu.