Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da polis çocukları siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve çocukları düzenlediği siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da polis çocukları siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve çocukları düzenlediği siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi.

        Bir Alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte farklı yaş gruplarına yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

        Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi gösterdiği yarışmada, siber zorbalık, bağımlılık, güvenli internet kullanımı gibi konularda soruların katılımcılar tarafından cevaplanması istendi.

        Yarışmayı başarıyla tamamlayan çocuklara Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Polis, çocuklara oyun platformlarında kişisel bilgilerini paylaşmamaları, tanımadıkları kişilerle iletişime geçmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

        Kızı ve oğluyla yarışmaya katılan Selçuk Yurt, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocukları ve gençleri bilgilendirmelerini destekliyorum." dedi.

        Tüm sorulara doğru cevaplayan 10 yaşındaki Yiğit Mirza Baykar da güzel bir yarışma olduğunu dile getirerek, "Hepsi güzeldi, kolaydı bazıları. Çocukların öğrenmesi için iyi bir etkinlik yapmışlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi
        Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi
        Ankara-Samsun kara yolu Amasya geçişinde trafik önlemleri artırıldı
        Ankara-Samsun kara yolu Amasya geçişinde trafik önlemleri artırıldı
        Amasya'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da kiraz teşvik yarışması düzenlendi
        Amasya'da kiraz teşvik yarışması düzenlendi
        Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret
        Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...