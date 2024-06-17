Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet L. idaresindeki 05 ABR 089 plakalı otomobil, Yassıcal Kavşağı'nda, Halil B'nin kullandığı 05 ER 323 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 05 ER 323 plakalı araçta bulunan Ahmet B, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Amasya'da polis çocukları siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi
        Amasya'da polis çocukları siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi
        Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi
        Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi
        Ankara-Samsun kara yolu Amasya geçişinde trafik önlemleri artırıldı
        Ankara-Samsun kara yolu Amasya geçişinde trafik önlemleri artırıldı
        Amasya'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da kiraz teşvik yarışması düzenlendi
        Amasya'da kiraz teşvik yarışması düzenlendi
        Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret
        Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret