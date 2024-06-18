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        Devlet desteğiyle tesis kurup ayda ortalama 10 ton mantar üretiyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak kültür mantarı üretim tesisi kuran İbrahim Küçük, ayda yaklaşık 10 ton üretim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:39
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        Devlet desteğiyle tesis kurup ayda ortalama 10 ton mantar üretiyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak kültür mantarı üretim tesisi kuran İbrahim Küçük, ayda yaklaşık 10 ton üretim yapıyor.

        Medikal sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk sahibi İbrahim Küçük, başka bir iş arayışındayken internetten yaptığı araştırmanın ardından mantar üreticisi olmaya karar verdi.

        Çeşitli illerde bu işi yapanları ziyaret eden Küçük, mantar yetiştiriciliği için 2022 yılında proje hazırlayıp Avrupa Birliğince finanse edilen ve TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı'na başvurdu.

        Müracaatı kabul edilen Küçük, verilen 2 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle il merkezine bağlı Yıldız köyünde 4 milyon 500 bin liraya 6 odalı, ranza sistemli mantar tesisi kurdu.

        Tesiste ailesiyle çalışan, 6 kadına da iş imkanı sağlayan Küçük, ayda yaklaşık 10 ton kültür mantarı yetiştirip satıyor.

        Küçük, AA muhabirine, yaptığı araştırma sonucunda kentte mantar üretim tesisine ihtiyaç olduğunu gördüğünü söyledi.

        Bu konuda eğitim ve sertifika da aldığını dile getiren Küçük, "Günde 300 ila 500 kilogram arasında üretim yapıyoruz. Mantarı ne kadar kaliteli üretebilirsek o kadar pazarda sıkıntı çekmiyoruz. Genelde hale veriyoruz. Samsun'da, Ordu'da, Trabzon tarafından toptancı arkadaşlarımız var, onlara sevk ediyoruz." dedi.

        Bir şeyi üretmek, başarmak, hiç bilmediği bir işi başarmanın insanı mutlu ettiğine dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

        "Bir de para kazandığın zaman bu, daha da katlanıyor. Girişim yapmak, yılmamak lazım. Karar verdiğim zaman çok zorluklarla mücadele ettim. Etrafımdaki herkesin, 'Bu işi yapma, bu iş zahmetli, bu işin riski çok' demesine rağmen ben yılmadım. Çok şükür, meyvesini de topluyorum şu an. Hayal ettik, planlar yaptık, devletimizin de hibe desteğinden yararlanarak hayalimizi gerçekleştirdik. İşletmeyi büyütme hedeflerimiz de var. Devletimizin de desteğiyle hayallerimizi ileriye taşımaya çalışacağız."

        - Vatandaşları bilgi ve destek almak için kurumlarına davet etti

        TKDK İl Koordinatörü Cengiz Dikici ise hayalleri olan bütün girişimcilere kapılarının açık olduğuna işaret etti.

        Küçük'e de kendilerine başvurduğunda destek verebileceklerini ifade ettiklerini anlatan Dikici, "1500 metrekare kapalı alanda 6 üretim odası var. Çok katlı raf sistemine dayalı olarak bir projeydi bu. Vatandaşlarımızdan sadece şunu istiyorum; kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesinler. Kurumumuz çiftçilerimizin evi. Gelsinler, çayımızı içsinler, sohbet edelim. Nasıl destek var, nasıl yönlendirme var, bunları bizden öğrensinler. Yeter ki gelsinler, biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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