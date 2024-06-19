Amasya'da otomobil istinat duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan Dilara Ş, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Vildan (47) ve kızları Dilara Ş'nin (22) yanı sıra 2 çocukları daha yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.