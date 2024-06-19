Amasya'da otomobil istinat duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Samsun'dan İstanbul'a giden Adem Ş. (48) yönetimindeki 55 SA 822 plakalı otomobil, Bacakoğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Vildan (47) ve kızları Dilara Ş'nin (22) yanı sıra 2 çocukları daha yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Dilara Ş, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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