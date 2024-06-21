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        Amasya'da yön tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:38
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        Amasya'da yön tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        E.Ş. idaresindeki 55 EK 455 plakalı otomobil, sanayi sitesi mevkisinde refüje çıkarak yön tabelasının direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki S.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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