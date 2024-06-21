Amasya'da yön tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E.Ş. idaresindeki 55 EK 455 plakalı otomobil, sanayi sitesi mevkisinde refüje çıkarak yön tabelasının direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki S.Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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