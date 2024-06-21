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        Amasya'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:57
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        Amasya'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giresun'dan İstanbul'a giden Ahmet Ç. yönetimindeki 34 DD 6929 plakalı otomobil, Turnabağları mevkisinde elektrik direğine çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan Selmin, Muzaffer ve Muammer Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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