Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı
Amasya'da, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında off-road araçları ve motosiklet geçiş gösterisi gerçekleştirildi.
Amasya'da, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında off-road araçları ve motosiklet geçiş gösterisi gerçekleştirildi.
Künç Köprü'de bir araya gelen Amasya Şehzadeler Off-Road Kulübünün 25 üyesi ile 25 motosikletli, buradan Yavuz Selim Meydanı'na kadar geçiş gösterisi yaptı.
Amasya Şehzadeler Off-Road Kulübü Başkanı Necati Fatih Tokmak, gazetecilere, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında araçlarıyla gösteri yapmak istediklerini belirterek, festivale katkı vermekten mutlu olduklarını .
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