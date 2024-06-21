Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı

Amasya'da, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında off-road araçları ve motosiklet geçiş gösterisi gerçekleştirildi.

Künç Köprü'de bir araya gelen Amasya Şehzadeler Off-Road Kulübünün 25 üyesi ile 25 motosikletli, buradan Yavuz Selim Meydanı'na kadar geçiş gösterisi yaptı.

Amasya Şehzadeler Off-Road Kulübü Başkanı Necati Fatih Tokmak, gazetecilere, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında araçlarıyla gösteri yapmak istediklerini belirterek, festivale katkı vermekten mutlu olduklarını .