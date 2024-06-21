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        Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı

        Amasya'da, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında off-road araçları ve motosiklet geçiş gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:12
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        Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı
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        Amasya'da, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında off-road araçları ve motosiklet geçiş gösterisi gerçekleştirildi.

        Künç Köprü'de bir araya gelen Amasya Şehzadeler Off-Road Kulübünün 25 üyesi ile 25 motosikletli, buradan Yavuz Selim Meydanı'na kadar geçiş gösterisi yaptı.

        Amasya Şehzadeler Off-Road Kulübü Başkanı Necati Fatih Tokmak, gazetecilere, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında araçlarıyla gösteri yapmak istediklerini belirterek, festivale katkı vermekten mutlu olduklarını .

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