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        Amasya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:07
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        Amasya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

        Arkadaşlarıyla pikniğe giden Mertcan Şenol (24), serinlemek için Hırka köyü yakınlarındaki gölete girdi.

        Şenol'un suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, sudan gencin cansız bedenini çıkardı.

        Şenol'un cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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