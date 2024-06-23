Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da camiden sabunluğun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, bir camiden sabunluk çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da camiden sabunluğun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya’nın Suluova ilçesinde, bir camiden sabunluk çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Suluova Şeker Mahallesi'ndeki Toki Camisi'nin tuvaletine giren bir kişi, önce ellerini yıkadı. Şahıs, daha sonra sıvı sabunluğu bulunduğu yerden çıkarıp yıkayarak elbisesinin içine sakladı.

        Daha sonra dışarı çıkan, etrafı kontrol ettikten sonra otomobiline binen şüpheli camiden uzaklaştı.

        Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Lüks otomobiliyle gelip, cami tuvaletinden sabunluk çaldı; o anlar kamerada
        Lüks otomobiliyle gelip, cami tuvaletinden sabunluk çaldı; o anlar kamerada
        Amasya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
        Amasya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
        Girdiği baraj gölünde boğuldu
        Girdiği baraj gölünde boğuldu
        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı kutlandı
        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı kutlandı
        Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı
        Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı
        Amasya'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı