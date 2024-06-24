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        Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:28
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        Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul'a giden A.A'nın kullandığı 34 DVR 625 plakalı otomobil, Kayadüzü köyü Yeni Çeltek mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye (26) çarptı.

        Kaza yerinde yaşamını yitiren H.B'nin cesedi, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        A.A, ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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