Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul'a giden A.A'nın kullandığı 34 DVR 625 plakalı otomobil, Kayadüzü köyü Yeni Çeltek mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye (26) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren H.B'nin cesedi, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
A.A, ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
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