Amasya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Otobüs sürücüsü ve yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmasının ardından gelen Suluova ve Merzifon belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Dumanın, otobüsün içine dolması üzerine sürücü, aracı yol kenarına park ederek, otobüste bulunan 38 yolcuyu tahliye etti.

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