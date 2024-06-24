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        Amasya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:45
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        Amasya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine giden Cemal Sağlam idaresindeki 55 JA 599 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden, Samsun-Ankara kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkisinde duman çıkmaya başladı.

        Dumanın, otobüsün içine dolması üzerine sürücü, aracı yol kenarına park ederek, otobüste bulunan 38 yolcuyu tahliye etti.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otobüs sürücüsü ve yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmasının ardından gelen Suluova ve Merzifon belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Dumandan etkilenen 3 yolcuya, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

        Yangın nedeniyle yeniden çalıştırılamayan otobüsün yolcuları, yola başka araçlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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