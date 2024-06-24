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        Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:29
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        Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, G.Y. yönetimindeki 05 DY 562 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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