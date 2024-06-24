Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.Y. yönetimindeki 05 DY 562 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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