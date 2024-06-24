Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürülmeye çalışılıyor
Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kızseki mevkisinde bulunan bir soğuk hava deposunda, plastik malzemelerin olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Amasya ve Taşova belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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