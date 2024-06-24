GÜNCELLEME - Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü
Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızseki mevkisinde bulunan bir soğuk hava deposunda, plastik malzemelerin olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Amasya ve Taşova belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
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