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        GÜNCELLEME - Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü

        Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:37
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        GÜNCELLEME - Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü
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        Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızseki mevkisinde bulunan bir soğuk hava deposunda, plastik malzemelerin olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Amasya ve Taşova belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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