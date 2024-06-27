Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı

Gelecek eğitim öğretim yılında da aynı heves ve azimle başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Davu, öğretmenlere ve idarecilere gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, akademik ve sosyal alanlarda okullarının başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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