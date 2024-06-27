Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, akademik ve sosyal alanlarda okullarının başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Gelecek eğitim öğretim yılında da aynı heves ve azimle başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Davu, öğretmenlere ve idarecilere gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapılarak yeni eğitim öğretim yılı hakkında planlama görüşüldü.

        Toplantıya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Amasya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 104 kişi yaral...
        Amasya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 104 kişi yaral...
        Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
        Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
        Soğuk hava deposunun bahçesindeki yangın, 3 saatte söndürüldü
        Soğuk hava deposunun bahçesindeki yangın, 3 saatte söndürüldü
        GÜNCELLEME - Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü
        Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürülmeye çalışılıyor
        Amasya'da soğuk hava deposundaki yangın söndürülmeye çalışılıyor
        Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı