Amasya'da yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyeden yardım

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, bu sırada yanan otların arasında bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

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