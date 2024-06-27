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        Amasya'da yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyeden yardım

        Amasya'da, arazideki yangın sırasında alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekiplerince su dökülerek serinletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:05
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        Amasya'da yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyeden yardım
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        Amasya'da, arazideki yangın sırasında alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekiplerince su dökülerek serinletildi.

        Otogar mevkisinde bir kişiye ait bahçedeki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, bu sırada yanan otların arasında bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

        Alevlerden etkilenen kaplumbağayı alarak üzerine su döküp serinleten ekipler, daha sonra hayvanı güvenli bölgeye götürerek serbest bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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