Amasya'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kekliklerin, yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan keneyle mücadelede de fayda sağladığı belirtiliyor.

Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gümüşhane Keklik Üretim Merkezi'nden kente getirilen kınalı keklikler, ekipler tarafından 4 farklı noktada doğaya bırakıldı.

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