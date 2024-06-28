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        Amasya'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:35
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        Amasya'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gümüşhane Keklik Üretim Merkezi'nden kente getirilen kınalı keklikler, ekipler tarafından 4 farklı noktada doğaya bırakıldı.

        Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

        Kekliklerin, yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan keneyle mücadelede de fayda sağladığı belirtiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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