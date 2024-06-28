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        Amasya'da bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı

        Amasya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:13 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:13
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        Amasya'da bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Amasya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Ellibeşevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Amasya Belediyesi, çevre ilçeler ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangında, içeride mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangın yerinde incelemelerde bulunan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, gazetecilere, yangının çıkış sebebinin tam belli olmadığını ancak elektrik panosundan kaynaklandığından şüphelenildiğini söyledi.

        Tek tesellilerinin yangında can kaybı bulunmaması olduğunu belirten Sevindi, "Yangını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor, içeride plastik malzemeler olduğu için soğutma çalışması biraz uzun sürecek" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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