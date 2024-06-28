Amasya'da bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Amasya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ellibeşevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, durumu itfaiyeye bildirdi.

Amasya Belediyesi, çevre ilçeler ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangında, içeride mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.