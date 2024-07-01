Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        –Amasya'nın Taşova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 02:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Amasya'nın Taşova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İran uyruklu J.Z'nin kullandığı 94 AD 184 plakalı tır, Yolaçan mevkisinde A.K'nin kullandığı 41 AIG 097 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        İzmir'de orman yangını (6)
        İzmir'de orman yangını (6)
        Yeşilırmak'ta balık ölümleri
        Yeşilırmak'ta balık ölümleri
        Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü
        Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü
        Amasya'da AVM yangını
        Amasya'da AVM yangını
        Amasya'da bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
        Amasya'da bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
        Amasya'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Amasya'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı