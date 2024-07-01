Amasya'da mercek bulutu görüntülendi

Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulutlar oluşuyor.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.

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