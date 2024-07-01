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        Amasya'da mercek bulutu görüntülendi

        Amasya kent merkezi semalarında mercek bulutu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:11
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        Amasya'da mercek bulutu görüntülendi
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        Amasya kent merkezi semalarında mercek bulutu görüldü.

        Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.

        Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

        Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulutlar oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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