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        Suluova'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan otomobil, hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:15
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        Suluova'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan otomobil, hasar gördü.

        Suluova Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede bulunan otomobil, tamir edildiği sırada alev aldı.

        Tamirhanede bulunanlar otomobilde çıkan yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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