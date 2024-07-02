Suluova'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan otomobil, hasar gördü.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan otomobil, hasar gördü.
Suluova Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede bulunan otomobil, tamir edildiği sırada alev aldı.
Tamirhanede bulunanlar otomobilde çıkan yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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