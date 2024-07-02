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        Suluova'da yaz Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti

        Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, cami bahçesine fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:55
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        Suluova'da yaz Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, cami bahçesine fidan dikti.

        Sultaniye Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler eğitime başladı.

        İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, ilçede 150 cami ve Kur'an kursunda yaklaşık 3 bin öğrenci ile yaz kurslarına başladıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere pamuk şeker ve çikolata ikram edildi, daha sonra öğrenciler ve din görevlileri cami bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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