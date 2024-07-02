Suluova'da yaz Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, cami bahçesine fidan dikti.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, cami bahçesine fidan dikti.
Sultaniye Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler eğitime başladı.
İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, ilçede 150 cami ve Kur'an kursunda yaklaşık 3 bin öğrenci ile yaz kurslarına başladıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından öğrencilere pamuk şeker ve çikolata ikram edildi, daha sonra öğrenciler ve din görevlileri cami bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.
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