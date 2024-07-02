Amasya'da jandarma haziran ayında 27 bin 360 aracı denetledi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından haziran ayında 27 bin 360 araç kontrol edildi.

Denetim ve kontroller sonucunda 27 bin 360 araç ve sürücü trafik denetimine tabi tutularak, trafik kurallarını ihlal eden 1218 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Denetimlerde 74 araç trafikten men edildi, 55 sürücünün ehliyetine çeşitli nedenlerle geçici olarak el konuldu.

Ekipler, haziran ayı boyunca 12 yaralamalı, 5 maddi hasarlı olmak üzere 17 trafik kazasına müdahale etti.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.