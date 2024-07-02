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        Amasya'da jandarma haziran ayında 27 bin 360 aracı denetledi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından haziran ayında 27 bin 360 araç kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:35
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        Amasya'da jandarma haziran ayında 27 bin 360 aracı denetledi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından haziran ayında 27 bin 360 araç kontrol edildi.

        Denetim ve kontroller sonucunda 27 bin 360 araç ve sürücü trafik denetimine tabi tutularak, trafik kurallarını ihlal eden 1218 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

        Denetimlerde 74 araç trafikten men edildi, 55 sürücünün ehliyetine çeşitli nedenlerle geçici olarak el konuldu.

        Ekipler, haziran ayı boyunca 12 yaralamalı, 5 maddi hasarlı olmak üzere 17 trafik kazasına müdahale etti.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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