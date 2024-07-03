Amasya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ahmet C. idaresindeki 26 FM 104 plakalı otomobil, Hafız Mustafa Caddesi'nde, Cengiz Melih D'nin kullandığı 55 JC 804 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Sağlık ekibince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çorum'daki hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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