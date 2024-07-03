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        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:35
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        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ahmet C. idaresindeki 26 FM 104 plakalı otomobil, Hafız Mustafa Caddesi'nde, Cengiz Melih D'nin kullandığı 55 JC 804 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        Sağlık ekibince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çorum'daki hastaneye sevk edildi.

        Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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