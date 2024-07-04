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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Amasya'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:10
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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Amasya'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

        Özdemir, Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı'yı ziyaret ederek işbirliğinde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

        Daha sonra Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen "Canlarla Buluşma" etkinliğine katılan Özdemir, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cemevi yöneticileri, dede ve babalar ile muhtarlarla bir araya geldi.

        Toplantıda katılımcılara başkanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, talep ve sorunları değerlendirdi.

        Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 55 cemevi için 2023 yılı bütçesinden 54 milyon liralık bütçe tahsis edildiğini belirtti.

        Bu yıl ise Türkiye genelinde bakım, onarım ve tefrişat taleplerinin daha görünür kılınacağını anlatan Özdemir, "Cemevlerini Hak-Muhammed-Ali ikrarının ışığında beraberce ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, Gümüşhacıköy İlçe Kütüphanesi Müdürü Mustafa Barbak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş da katıldı.

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