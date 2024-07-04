Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Amasya'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

Özdemir, Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı'yı ziyaret ederek işbirliğinde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen "Canlarla Buluşma" etkinliğine katılan Özdemir, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cemevi yöneticileri, dede ve babalar ile muhtarlarla bir araya geldi.