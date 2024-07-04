GÜNCELLEME - Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.
Yangının söndürülmesi için Amasya Belediyesi itfaiyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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