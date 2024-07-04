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        GÜNCELLEME - Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:14 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:14
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        GÜNCELLEME - Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.

        Yangının söndürülmesi için Amasya Belediyesi itfaiyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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