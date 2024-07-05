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        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:40
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        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Doruk, Merzifon Kaymakam Vekili Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Belediye Başkanı Alp Kargı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Doruk, ardından Taceddin İbrahim Paşa, Abide Hatun, Kara Mustafa Paşa, Çelebi Sultan Mehmet camileri ile Çelebi Sultan Kur'an Kursu'nda incelemede bulundu.

        Daha sonra Medrese Parkı ve Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Doruk, sorun ve taleplerini dinledi.

        Doruk, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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