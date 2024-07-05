Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Doruk, Merzifon Kaymakam Vekili Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Belediye Başkanı Alp Kargı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Doruk, ardından Taceddin İbrahim Paşa, Abide Hatun, Kara Mustafa Paşa, Çelebi Sultan Mehmet camileri ile Çelebi Sultan Kur'an Kursu'nda incelemede bulundu.
Daha sonra Medrese Parkı ve Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Doruk, sorun ve taleplerini dinledi.
Doruk, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
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