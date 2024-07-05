Amasya'da çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.
Artıkabat Mahallesi'nde buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.
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