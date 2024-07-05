Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.

        ​​​​​​​Artıkabat Mahallesi'nde buğday ekili tarlada yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
        GÜNCELLEME - Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Amasya'da "Canlarla Buluşma...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Amasya'da "Canlarla Buluşma...
        Amasya'da araçlarda 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da araçlarda 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Gümüşhacıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Gümüşhacıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı