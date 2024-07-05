Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü ağır yaralandı
Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü, ağır yaralandı.
Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü, ağır yaralandı.
Ömer Bodur yönetimindeki 29 DE 477 plakalı kamyon, Amasya Çevre Yolu'nda virajı alamayarak viyadüğe çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.
Çarpma esnasında araçtan viyadüğün üstüne fırlayan sürücü, bir süre sonra aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ve polis ekipleri, yola savrulan tüpleri toplayarak güvenli bir yere taşıdı.
Bu arada kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.