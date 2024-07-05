Amasya'da sağanak ve dolu hasara yol açtı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu; ev ve iş yerlerinde, araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu; ev ve iş yerlerinde, araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.
Sağanak ve dolunun etkili olduğu ilçeye bağlı Kuzalan, İmirler, Bacakoğlu, Sallar, Sekü, Alören, Beden, Karatepe ve Kırca köylerinde bazı evlerin çatıları delindi. Çatılarda bulunan güneş enerji sistemleri de zarar gördü.
Samsun-İstanbul karayolu Ulubel mevkiinde ise dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı araçlar benzin istasyonlarına sığındı.
Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi.
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.
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