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        Amasya Valisi Doruk Gümüşhacıköy'de incelemede bulundu

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde dolu yağışı sonrası zarar gören köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:03
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        Amasya Valisi Doruk Gümüşhacıköy'de incelemede bulundu
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde dolu yağışı sonrası zarar gören köyleri ziyaret etti.

        Ziyarette Vali Doruk'a AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri eşlik etti.

        Yoğun yağış ve dolu nedeniyle bazı köylerde hububat ve meyvelerde hasar oluştuğunu belirten Doruk, can kaybı ve yaralanma olmamasının tesellisini yaşadıklarını ifade etti.

        Zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini, vatandaşlarla görüşülerek gerekli yardımların yapılacağını anlatan Doruk, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacaktır." dedi.

        Milletvekili İpek ise hükümet olarak geçmişte yaşanan afetlerde olduğu gibi Gümüşhacıköy'de meydana gelen zararların da telafi edileceğini söyledi.

        İpek, sigortalı olanların zararlarının TARSİM tarafından karşılanacağını, kalan hasarların karşılanması için girişimlerde bulunulacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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