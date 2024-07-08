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        Amasya'da bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü, kızını yaraladı

        Amasya'da bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kızını da yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:28
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        Amasya'da bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü, kızını yaraladı
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        Amasya'da bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kızını da yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Amasya'da yaşayan D.Ş, karşı çıkmasına rağmen bir ay önce evlenen kızı İnci E. ve damadı Halil E. ile Yıldız köyündeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

        Dursun Ş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle damadı ve kızına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna isabet eden saçmalarla Halil E. olay yerinde yaşamını yitirdi, kolundan yaralanan İnci E. ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden otomobiliyle kaçan D.Ş, jandarma ekibince kent merkezinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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