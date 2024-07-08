Amasya'da "Gönül Tıraşı Projesi" ile köyde yaşayan çocuklar tıraş ediliyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından köylerde yaşayan çocuklar için "Gönül Tıraşı Projesi" uygulamaya konuldu.

Dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, gazetecilere, berber bulunmayan tüm köyleri ziyaret ederek çocukları tıraş edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Mercimek köyünü ziyaret ederek erkek çocukların saç tıraşlarını yaptıklarını, kız çocuklarına ise çeşitli hediyeler verdiklerini anlatan Özdemir, "Çocuklarımız sıcak yaz günlerinde şehre gelmeden biz onların yanına gitmek istedik. Bu sayede çocuklarımızın saçları kesiliyor. Projemizde berberlerimize ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah projemiz örnek olur. Taşova'dan başlayan projemizin her yere uzanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.