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        Amasya'da geleceğin semaver ustaları yetişecek

        Amasya Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle unutulmaya yüz tutmuş olan mesleklerden semavercilikte yeni ustalar yetiştirilmesi amacıyla proje uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:23
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        Amasya'da geleceğin semaver ustaları yetişecek
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        Amasya Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle unutulmaya yüz tutmuş olan mesleklerden semavercilikte yeni ustalar yetiştirilmesi amacıyla proje uygulanacak.

        Amasya Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, OKA 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Genç Eller İşliyor, Amasya Semaveri Tütüyor Projesi"ni ele alındı.

        Proje kapsamında genç istihdamını teşvik etmek amacıyla bir semaver üretim atölyesi kurulması, bölgedeki genç işsizlerin istihdam edilmesi ve geleneksel el sanatının geleceğe taşınması hedefleniyor.

        Proje, gençlerin iş bulma zorluklarına çözüm üretmeyi ve yöresel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje bütçesinin yüzde 80'i OKA, yüzde 20’si ise Amasya Belediyesi tarafından finanse edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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