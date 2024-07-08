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        Amasya'da yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:29 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:29
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        Amasya'da yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Tevfik D. idaresindeki 60 NM 900 plakalı otobüs ile Remzi Kaan K'nin kullandığı 05 LC 844 plakalı hafif ticari araç Yeni Sanayi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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